Kış okulları için başvurular yeninden başladı

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen kış okullarının ikinci etap kayıt işlemleri başladı. Altı farklı kategoride açılan kış okulları, 812 yaş çocuklara yönelik olarak düzenleniyor.

Spor alanında okçuluk, tekvando ve futbol, müzikte ise piyano, keman ve gitar kursları için başvurular alınmaya başladı. Kış okullarına kayıt için http://kayit.suleymanpasa.bel.tr/kisokullari/ adresinde bulunan başvuru formunu doldurmak yeterli.

Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bu okullar, 20192020 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

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