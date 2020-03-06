(Görüntülü) Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan ticari taksinin, kontrolden çıkıp yolun karşı şeridine geçerek takla attığı kazada sürücü Mehmet Eşe(46) yaralandı. Otomobilde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 5 göçmen, olay yerinden kaçtı.

Kaza, TekirdağMalkara karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırını geçemeyen 5 göçmeni alıp İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Mehmet Eşe yönetimindeki 59 T 0348 plakalı ticari taksinin sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, karayolunun karşı şeride geçerek takla atıp, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Mehmet Eşe yaralanırken, araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 5 göçmen olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Eşe,Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ

2020-03-06 17:41:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.