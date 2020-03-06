Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan ticari taksi şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan ticari taksi şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne’den Tekirdağ istikametine seyreden Mehmet Eşe yönetimindeki 59 T 0348 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Eşe, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da deprem deniz altı heyelanlarını tetiklerse tsunami yaratır
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da deprem deniz altı ...
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Eninde sonunda Marmara’da büyük bir deprem olacak” “Türkiye’nin en büyük projesi deprem projesidir” “Marmara depreminin maliyeti 100 milyar TL olacak” “Marmara depremi milli güvenlik sorunu” “Marmara Türkiye’ye bakabilir, Türkiye Marmara’ya bakamaz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Eninde sonunda Marmara’da ...
Kayıp adam için ikinci kazı
YEREL HABERLER Kayıp adam için ikinci kazı
Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
(Görüntülü) Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü ...
Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı
(Görüntülü) Ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi- DÜZELTME
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ormanda bulunan tank mermisi, ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ Ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ Ormanda bulunan tank mermisi, ...
Ormanda bulunan tank mermisi, kontrollü imha edildi
YEREL HABERLER Ormanda bulunan tank mermisi, kontrollü imha edildi
Kış okulları için başvurular yeninden başladı
YEREL HABERLER Kış okulları için başvurular yeninden başladı
Çorlu TSO’dan okul kantinleri semineri
YEREL HABERLER Çorlu TSO’dan okul kantinleri semineri
Türkiye ikincisi oldular, Milli Takım’dan davet bekliyorlar
YEREL HABERLER Türkiye ikincisi oldular, Milli Takım’dan davet ...
Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Yasin Dallı ile buluştu
YEREL HABERLER Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Yasin Dallı ile ...
Süleymanpaşa Trakya Karate Ligine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Trakya Karate Ligine ev sahipliği yaptı
O ilçede 3 gün sonra ikinci kez tank topu mühimmatı bulundu
YEREL HABERLER O ilçede 3 gün sonra ikinci kez tank topu mühimmatı ...
TREDAŞ’tan kadın çalışanlara 8 Mart jesti
YEREL HABERLER TREDAŞ’tan kadın çalışanlara 8 Mart jesti
Süleymanpaşa Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri ile fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri ile ...
Süleymanpaşa Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi personeline iş sağlığı ve ...
Süleymanpaşa’da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi ...
Çöpten defile
YEREL HABERLER Çöpten defile
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Çerkezköy TSO'da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO'da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri
(Görüntülü) Gazi torunu, şehitler için Çanakkale'ye yürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gazi torunu, şehitler için Çanakkale'ye ...
Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da
YEREL HABERLER Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X