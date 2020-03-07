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Belediye personeline Korona virüs eğitimi

İHA

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Korona virüsü ile ilgili Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi iş yeri hekimi Ayhan Mert tarafından Çorlu Belediyesi personeline eğitim düzenlendi.

Belediye personeline Korona virüs eğitimi

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Korona virüsü ile ilgili Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi iş yeri hekimi Ayhan Mert tarafından Çorlu Belediyesi personeline eğitim düzenlendi.
Çorlu Belediyesi çalışanlarına Korona virüsten korunma ve virüse karşı alınacak önlemler ile ilgili sağlık eğitimi verildi. Çorlu Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda düzenlenen ve iş yeri hekimi Ayhan Mert tarafından verilen eğitime belediye personeli yoğun katılım gösterdi. Hekim Ayhan Mert bulaşıcı virüslerin çeşitlerine ve tarihçesine değinerek tüm dünyada tehlike oluşturan Korona virüse karşı alınacak önlemleri anlattı.
“Bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz”
Virüsün yaşlılar ve bağışıklığı düşük kişiler için büyük bir tehlike oluşturduğunu söyleyen Mert, kalabalık çalışma ortamlarının sık sık havalandırılması gerektiğinin altını çizdi. Ayhan Mert gerçekleştirdiği sunum esnasında şunları söyledi: “Öncelikle ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve bağışıklığımızı güçlendirmeye çalışmalıyız.”
Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye Hizmet Binası, Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Hizmet Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Hizmet Binası ve Çorlu Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda olmak üzere üç gün boyunca verilen eğitimlerde belediye çalışanları Korona virüse karşı bilinçlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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