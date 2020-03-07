Tekirdağ'da, şehitler anısına pedal çevirdiler



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, Ayhan Araç Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nce, İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerler anısına bisiklet turu düzenlendi.

Tekirdağ Ayhan Araç Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nce sahil alanında İdlib saldırısında şehit olan askerler anısına düzenlenen bisiklet turuna, yaklaşık 50 kişi bisikletli katıldı. Etkinliğe katılanlar, bisikletlerine Türk bayağı astı. Sahilden başlayan tur, Altınova Mahallesi'ne kadar devam etti. Bisiklet turu boyunca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, "Merkez olarak, gençlerimizle birlikte buradan başlayıp Altınova Mahallesi sahiline kadar devam edecek. İdlib şehitlerini anma turu yapacağız. Millet olarak hassas bir dönemden geçtik. Tekirdağ'da geçlerimizle birlikte bu farkındalığı oluşturmak adına anma turu düzenliyoruz. Gençlerimizle bu anma turunu yapacağız inşallah" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-03-07 14:59:34



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