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Tartıştığı kayınpederini sokak ortasında vurdu

İHA

Tartıştığı kayınpederini sokak ortasında vurdu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.
Olay, Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durmuş Ulaş Ç., kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Durmuş Ulaş Ç. belinden çıkardığı tabanca ile kayınpederi Yaşar B.’ye 5 el ateş etti. Yaşar B., kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Yaşar B.’nin öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri cinayet zanlısı Durmuş Ulaş Ç’yi yakalamak üzere çalışma başlattı. Olay yerinden kaçan Durmuş Ulaş Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Yaşar B.’nin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesini morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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