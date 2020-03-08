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Emel Memiş ekmeğini taştan çıkartıyor Forklift sürüyor, harç karıyor, kalıp çekiyor KOSGEB'den aldığı destekle işini büyüten iş kadını fabrika gibi üretim yapıyor Küçük bir kazanla başladığı dekor taşları üretiminde erkeklere taş çıkartıyor

İHA

Emel Memiş ekmeğini taştan çıkartıyor Forklift sürüyor, harç karıyor, kalıp çekiyor KOSGEB'den aldığı destekle işini büyüten iş kadını fabrika gibi üretim yapıyor Küçük bir kazanla başladığı dekor taşları üretiminde erkeklere taş çıkartıyor

KOSGEB’den aldığı destekle kendi iş yerini açan 43 yaşındaki Emel Memiş, forklift sürüyor, harç karıyor, kalıp çekiyor ve birbirinden renkli dekor taşları üretiyor. İş yerinde fabrika gibi üretim yapan Memiş, ürettiği taşları Trakya’nın dört bir yanına gönderiyor.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde açtığı iş yerinde dekor taşları ve çevre düzenlemeleri yapan 43 yaşındaki iş kadını Emel Memiş, ürettiği taşları Trakya’nın dört bir yanına pazarlıyor.

“Küçük bir kazanla başladım”
7 yıl önce başladığı işinde en büyük desteği ailesinden aldığını ifade eden Memiş, “Ben önce ailemin akrabalarından bu işi gördüm. Eşimin akrabası vardı, onlar yapıyordu. Hoşuma gitti ‘yaparım’ dedim. Yani kolay göründü gözüme yaparım dedim. Nasıl yapıldığını gittim, gördüm, öğrendim. Malzemeler neler onları öğrendim, ailemden bir miktar destek aldım. Onların verdiği destekle küçük bir kazan aldım. O kazanla bu işe başladım. Sonra KOSGEB’e müracaat ettim. Onların verdiği destekle bu makineyi aldım. Bundan sonraki hedefim tam otomatik makine almak. Onunla yüksek teknoloji ürünler üretmeyi istiyorum” dedi.

“Hedefim tam otomatik makine almak”
İşini severek yaptığını ve asla vazgeçmediğini dile getiren Memiş, “Hiç bıktığım, vazgeçtiğim olmadı ama çok zorlandığım zamanlar oldu. Hem soğuk hem harçlar yaş ve ıslak oluyor. Soğukta ellerim deliniyor, kalıp tabağını tutamadığım çok zamanlarım oldu ama hiç vazgeçmedim. Çocuklarım vardı çünkü. Onlar için mücadele etmem lazımdı, onlara örnek olmam lazımdı, ayakta durmam lazımdı, o yüzden asla vazgeçmedim. Hem de bir ideal koymuştum kendime. Daha yüksek teknolojik makinelerle daha iyi üretim ortaya koymak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Asla vazgeçmeyin! Ben vazgeçmedim”
Kadınlara tavsiyelerde bulunan Memiş, “Kadınlarımıza tavsiyem; asla vazgeçmeyin. Bir insan yeter ki istesin, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. İnsan yeter ki ayakta durabilmeyi, çocuklarına örnek olabilmeyi istesin, her şeyi yapabilirler. Biz burada bir aileyiz. Çocuklarım da bana destek oluyor, bana yardımcı oluyorlar. Ben 36 yaşıma kadar ev işi dışında herhangi bir iş yapmamıştım. Evde ufak tefek işler yapıyordum ama hiç çalışmadım. İlkokul mezunuyum. Ortaokulu dışarıdan bitirdim, liseyi de okumaya devam ediyorum. Bana inanmayan herkese yapabileceğimi gösterdim. Şimdi bana yer küçük geliyor, daha büyük bir yere geçmeyi istedim ve burayı açtık. Şimdilik güzel şekilde ilerliyor, inşallah daha yüksek kaliteli ürünler de üreteceğiz” diye konuştu.

“Azim ve hırsla işini yapıyor”
Emel Memiş’in en büyük destekçilerinden olan eşi Erdoğan Memiş ise, “Eşim bu işe başlarken bana güvenerek başladı. Azmiyle, hırsıyla 50 metrekare yerde başladı ve şimdi 2 bin metrekare yeri var. Yani 1520 metrekare kalıp yaparken şimdi bin metrekareyi geçen bir kalıp yapıyor. Bu azimle ve hırsla oldu. İnsanda hedef olacak, eşimle gurur duyuyorum, o kendi hedefini gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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