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Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü

DHA

Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilleri turuncu aldı. Uzmanlar bu durumun mevsimsel olduğunu belirterek, vatandaşların panik yapmamasını istedi.
Marmara Denizi'ne kıyı Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi sahilleri turuncu renk aldı. Sahilin turuncu renge büründüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da cep telefonların ile fotoğraf ve görüntü çekti. Turuncu renk merak konusu olurken, her yıl bu tarihlerde denize planktonlar nedeniyle turuncu rengin meydana geldiği ifade edildi. 
Uzmanlar, vatandaşın panik yapmasına gerek olmadığını ve bu durumun mevsimsel olduğunu söyledi. Yetkililer, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla 'noctiluca' denilir. Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-03-08 14:45:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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