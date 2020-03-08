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Tartıştığı kayınpederini öldüren damat tutuklandı

DHA

Tartıştığı kayınpederini öldüren damat tutuklandı


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı kayınpederi Yaşar Baş'ı tabanca ile vurarak öldüren Durmuş Ulaş Çelik, tutuklandı.
Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda dün akşam saatlerinre Durmuş Ulaş Çelik ile kayınpederi Yaşar Baş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, tabancayla Baş'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar Baş, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Çelik, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2020-03-08 17:48:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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