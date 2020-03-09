Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Eren, öldü

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Kural (19), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ÇerkezköyÇorlu yolunun Velimeşe Mahallesi Nur Yıldız Kavşağı'nda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Eren Kural'a, iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.S. yönetimindeki 58 RK 421 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yola savrulan Eren Kural hayatını kaybetti, sürücü M.S. ile yanındaki Y.S. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kural'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, sürücü M.S. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2020-03-09 18:09:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.