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Bağda eğitim gördüler Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal: “Yanı başımızda İstanbul gibi metropol şehir var ve biz bunu fırsata çevirmeliyiz”

İHA

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği içerisinde ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde açılan "Bağ ve Meyve Ağaçlarında Budama Kursu" eğitimi gerçekleştirildi.

Bağda eğitim gördüler Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal: “Yanı başımızda İstanbul gibi metropol şehir var ve biz bunu fırsata çevirmeliyiz”

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği içerisinde ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde açılan "Bağ ve Meyve Ağaçlarında Budama Kursu" eğitimi gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen kursun açılışına Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cengiz Özer, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hüseyin Şahin ile İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan, teknik personeller ve çevre il ve ilçelerden gelen 74 üretici kursiyer katılım sağladı.
“Yanı başımızda İstanbul gibi metropol şehir var”
Kurs açılış töreninde Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal; "Tekirdağ olarak tarım alanlarımızın yüzde 96'sını tarla bitkileri oluşturmakta ancak yüzde 2,5'inde meyvecilik yapılmaktadır. Zeytin, üzüm, ceviz, elma ve kiraz çeşitleri başta olmak üzere toplamda 115 bin dekar alanda meyvecilik yapılmaktadır. Ancak bu yeterli değil, meyvecilikte bölgemiz için uygun karlı olabilecek ürünleri belirleyip, ona odaklanmamız gerekiyor, üretimimizi arttırmak zorundayız, yanı başımızda İstanbul gibi metropol şehir var ve biz bunu fırsata çevirmeliyiz, umarım bu kurs sizlerin ufkunu açar, ilimiz meyveciliğine katkıları olur" diye konuştu.
Kursiyerler eğitim gördü
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü konu uzmanlarınca ortaklaşa verilen eğitimde, kursiyerlere; bağ ve meyve bahçesi tesisi, toprak analizinin önemi, fizibilite, çeşit seçimi, budama ve terbiye şekilleri ile yetiştiricilik, gübreleme, meyve ağaçlarında genel hastalık ve zararlılar ile zirai mücadele konularında sunumlar yapıldı. Ayrıca meyvecilikte sertifikalı fidan kullanımı ve fidan desteğinin yanı sıra TARSİM Bölge Müdürlüğü yetkililerince meyvecilikte TARSİM uygulamaları hakkında ve Halk Eğitim Merkezi tarafından tarımda iş sağlığı ve güvenliği konularında kursiyerlere bilgiler verildi.
Bağda uygulamalı gösterildi
Daha sonra Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü uygulama sahasında bağ, kiraz, armut, ceviz vb. türlerde bir gün boyunca uygulamalı budama eğitimi gösterildi. Uygulamalı eğitime İl Müdürü Oktay Öcal, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cengiz Özer ve Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk İşcan da iştirak etti. Toplam 48 saatlik kurs sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan kursiyere meyve ağaçlarında budama kursu belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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