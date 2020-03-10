Zabıtadan örnek davranış

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Marmaracık Mahallesinde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler örnek bir davranışın altına imza attı. Önceki gün Marmaracık Mahallesinde bir cüzdan bulan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler cüzdanın içindeki kimlik bilgilerinden yola çıkarak aramalara başladı ve kısa sürede Marmaracık Mahallesinde cüzdanını kaybeden gence ulaşarak cüzdanını teslim etti.

Kısa sürede cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.