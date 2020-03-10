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Çerkezköy’de Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kuruluyor

İHA

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı ''Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'' isimli proje Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım huzurunda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler tarafından imzalandı.

Çerkezköy’de Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kuruluyor

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘’Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’’ isimli proje Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım huzurunda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler tarafından imzalandı.
İmza töreninde kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Mahmut Şahin, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2023 stratejisinde de yer alan dijital dönüşüm ve inovasyon düşüncesi temelinde firmalarımızın yüksek verimlilikle çalışması, düşük maliyet ve esnek üretim altyapısına katkı sağlaması amacıyla dijital dönüşüm ve akıllı üretim çağı için nitelikli personel yetiştirilmesi gayretindeyiz. Projeden hem öğrencilerimiz hem de sanayicimiz istifade edecek. Buradan projenin hazırlanma sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Proje kapsamında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezinin kurulması planlanıyor. Kurulacak olan merkez ve laboratuvar içerisinde düzenlenecek eğitim ve seminerler ile sanayide dijital dönüşüm ve akıllı üretim çağı için nitelikli personel yetiştirilmesi ve ülkemizin Endüstri 4.0 sürecine yönelik çalışmalarına katkı sağlanması projenin temel amacını oluşturacak.
Projenin uygulama aşamasında “Dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a Giriş”, “Dijital İnovasyon”, “Siber Güvenlik Sistemleri” ve “Dijital Strateji ve Dijitalleşmenin Ekonomisi” gibi başlıklarda paneller düzenlenecek. Bunun yanında Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zeka, Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik, Robotik Süreç Otomasyonu, Bulut Bilişim Sistemleri, Dijital Pazarlama ve Marka Yönetimi, Cyber Fiziksel Fabrika, Eklemeli Üretim gibi alanlarda eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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