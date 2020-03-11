TREDAŞ Spor Kulüb Anadolu Şampiyonası'na hazırlanıyor

Tekirdağ U16 Ligi yıldızlar kategorisinde namağlup şampiyon olan TREDAŞ, Marmara Bölge Şampiyonası’nda da ilk dört takım arasına kalarak Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (TREDAŞ) sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerini sürdüren TREDAŞ Spor Kulübü, Anadolu Şampiyonası için hazırlıklarına yoğun bir tempoda sürdürüyor. 2428 Mart tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak olan ve 16 takımın katılım sağlayacağı Anadolu Bölgeler Şampiyonası'ndan sadece 4 takım Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.

TREDAŞ Spor, 20162017 sezonunda Türkiye 5.'si ve 20172018 yılında ise Anadolu yıldızlar il karması takımı ile 4.'sü olmuştu.

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