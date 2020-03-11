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Cinayet işledi, karakola gitti Birlikte yaşadığı kadını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu iddialara göre birlikte yaşadığı kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, olayın ardından karakola giderek cinayeti itiraf etti. Eve giden polis yabancı uyruklu kadının cesedi ile karşılaştı.

Cinayet işledi, karakola gitti Birlikte yaşadığı kadını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu iddialara göre birlikte yaşadığı kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, olayın ardından karakola giderek cinayeti itiraf etti. Eve giden polis yabancı uyruklu kadının cesedi ile karşılaştı.
Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairesinde oğlu ve kızı ile yaşadığı kaydedilen Günay Seferova (42) adlı Azeri uyruklu kadın ile iddialara göre birliktelik yaşadığı Tarık T. (48) arasında tespit edilemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma sırasında Günay Seferova’yı boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 8 defa bıçaklayan Tarık T. kadının ölümüne neden oldu.

Karakola gidip teslim oldu
İşlediği cinayetin ardından büyük bir soğukkanlılıkla evin yakınındaki polis merkezine giden katil zanlısı cinayeti itiraf ederek polislere olayı anlattı. Zanlının karakola müracaatının ardından belirtilen adrese giden polis ekipleri evde kadının kanlar içindeki cesedi ile karşılaştı.
Polis ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kadının çocuklarının olay anında okulda bulundukları kaydedilirken, evde beslediği iki köpeği ise Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim edildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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