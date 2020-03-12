Muratlı'da pazarcı kavgası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kurulan pazarda yer anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavga, polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

Olay, Muradiye Mahallesi Erol Okyay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba günleri cadde üzerinde kurulan pazarda yan yana tezgah açan iki pazar esnafı arasındaki yer anlaşmazlığı önce sözlü tartışmaya, ardından da kavgaya yol açtı.

İki esnaf arasında çıkan kavgaya olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale etti. Taraflar ayrılırken, zabıta ekipleri de olay yerine gelerek iki tezgahın da toplatılması talimatını verdi. Kavganın tarafları ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise olaya ilişkin tutanak tuttu.

Pazarcıların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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