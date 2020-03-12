Çocukların ruhsal ve zihinsel gelişiminde Süleymanpaşa Belediyesi desteği

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, 08 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak sağlıklı bir gelecek sağlamak için psikolojik danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra ailelere yönelik verdiği destek ile de fark oluşturan bir hizmet olarak öne çıkıyor.

Çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimlerini değerlendirmek için etkinlikler planlayan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, anne ve babalara yönelik de seminerler ile çocuklarıyla bağını kuvvetlendiriyor.



Birçok sorunun çözülmesine büyük oranda katkı sağlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi çocukların yeme alışkanlıkları, uyku problemleri, dil gelişimi, tuvalet eğitimi, sütten kesilme süreci, kardeş kıskançlığı, tırnak yeme, parmak emme, korkular, tikler, teknoloji bağımlılığı, içe kapanıklık, davranış bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite konularında ailelerin yanında olarak sorunun büyük oranda çözülmesini sağlıyor.



En güncel gelişim testlerini uyguluyor

BenderGestalt Testi, Koppıtz İnsan Çizim Testi, Benton Görsel Bellek Testi ,CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi), Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Ankara Gelişim Envanteri, OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi), Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gesell Gelişim Figürleri Testi ve dikkat testleri ile ruhsal ve zihinsel gelişimi takip eden Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, en güncel testleri ve yöntemleri çocukların gelişimi için takip ederek uyguluyor.

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