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Malkara ilçesinde atıl vaziyetteki Malkara Kültür Sarayı için yıkım kararı alındı.

1992 yılında ilçede hizmete açılan resim, sergi açılışları, konferans, sinema vb. sanat etkinlikleri düzenlenen Malkara Kültür Sarayı binası için Belediye Encümenince yıkım kararı alındı.

Yapılan açıklamada, “21 Şubat 2020 tarihinde Belediye Encümenince alınan ‘Çürük Raporu’ kararına istinaden tehlike arz eden Kültür Sarayı binasının içinde bulunan hurda malzemeler karşılığında binanın yıkımı yapılacaktır” denildi.

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