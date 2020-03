Çorlu TSO meslek komitesi üyelerine destekleme bilgilendirmesi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın meslek komitesi üyelerine Trakya Kalkınma Ajansı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri hakkında bilgiler verildi.

İstihdam Seferberliği ve Teşvikler hakkında bilgilerin verildiği Çorlu TSO 2020 yılı Meslek Komiteleri 1. Bileşik Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan, meclis üyeleri, komite üyeleri, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, KOSGEB Tekirdağ Kuzey Müdürlüğü Müdürü Özay Cebeci ve Çorlu TSO Genel Sekreteri İbrahim Karağöz katıldı.



“Meslek komitelerimiz bizler için çok değerli ve kıymetlidir”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan; “Meslek komitelerimiz, oda ve üye kaynaşmasında en önemli görevi üstlenen, vazgeçilmez organlarımızdır. Bu sebeple meslek komitelerimiz bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Her sektörde sorunlarımızı dile getirerek, ortak noktaları tespit edip bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapmanız takdire şayandır. Meslek komiteleri olmadan üyelerimizin ve dolayısıyla sektörlerin taleplerini bilmemiz mümkün değildir. Sizlerin sorunlarını öğrenip bunları çözmemizi sağladığınız için sizlere müteşekkiriz. Komitelerimizin mesleki ya da şehrimizin sosyoekonomik sorunlarına karşı olan duyarlılığı, etkin ve örnek çalışmaları bizleri mutlu etmektedir” dedi.



Odamızın ilk URGE Projesi başarıyla kabul edildi

Sorunları öğrenip bunları çözmek için gerekli olan en iyi yolun meslek komitelerinin aktif olarak çalışması olduğunu belirten Volkan, “Sizden ricam tüm komitelerimizin meslek grup üyelerini ziyaret ederek birebir sorunlarını dinlemesi ve bu sorunları yönetim kurulumuza iletmeleridir. Odamıza ve bölgemize sağladığınız katma değer için sizlere teşekkür ediyoruz. Özellikle 2. Meslek komitemizin üstün çabaları ile odamızın ilk URGE projesinin de başarıyla kabul edildiğinin müjdesini sizlere vermek istiyorum. Çorlu makine ve aksamları imalatçıları ihracatı geliştirme projemiz ticaret bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Bu sonuç da ayrıca komitelerimizin ne denli özveri ile çalıştığının bir göstergesidir. Büyük fedakarlık ve emekle bugünlere gelen odamızın emin ellerde olduğunu bilmenizi istiyorum. Bizler yönetim kurulu ve meclis üyelerimizin ve siz komite üyelerimizin çabaları ile Çorlu Ticaret Ve Sanayi Odamızı ve Çorlu’muz için gereken tüm çalışmaları yapmaktayız. Odaların çalışması, meslek komitelerin çalışması ile doğru orantılıdır. Meclislerin üye menfaatleri yönünde çalışmalar ortaya koyabilmesi için meslek komitesini oluşturan sizlerin değeri ve önemi kaçınılmaz bir gerçektir. Odaların başarılı olması meslek komitelerinin somut çalışmalar yapması ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple eğer ortada bir başarı varsa bu başarı sizlerin gayretleriyle olmuştur” diye konuştu.

İzzet Volkan konuşmasının son bölümünde; “Siz değerli meslek komite üyelerimize bu süreçte odamıza ve bölgemize sağladığınız katma değer için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Komitelerimiz, esnafımızın ve sanayicimizin nabzını tutan birimlerimizdir”

Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ise toplantıda yaptığı konuşmada; “Bizler, sanayicisi ile esnafı ile ilçemizin ekonomik ve sosyal refahının lokomotifi olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu görevi yerine getirirken de devraldığımız bayrağı daha yükseklere taşımanın bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. Bu bağlamda odamızın ve komitelerimizin önemi bir kez daha öne çıkmaktadır. Komitelerimiz; esnafımızın ve sanayicimizin nabzını tutan birimlerimizdir. Bizler, üyelerimizin, esnafımızın ve sanayicimizin sıkıntılarını siz komite başkanlarımızdan, komite üyelerimizden öğreniyoruz. Bu vesile ile ilçemizin ve sizlerin sorunlarına sahip çıkıyoruz. Takdir edersiniz ki komitelerimizin sıkıntılarını tespit etmek, bunları her ortamda dile getirmek ve çözmek bizlerin öncelikli görevidir. Amacımızın üyelerimizin sorunlarına çözüm bulmak ve daha yaşanır bir Çorlu oluşturmak olduğu herkesçe bilinmelidir” dedi.

"Mesleki gruplarımızın başarısı Çorlu’muzun başarısıdır" diyen Noyan, “Çorlu’muzun başarılı olması, büyümesi, kalkınması demek, Türkiye’nin başarılı olması ve aydınlık yarınlara hızla kavuşması demektir. Sizlerin sorunlarınızı öğrenip bunları çözmemiz için gerekli olan en iyi yol, meslek komitelerinin aktif olarak çalışmasıdır. Sizden ricam tüm komitelerimizin meslek komite üyelerini ziyaret ederek birebir sorunlarını dinlemesi ve bu sorunları yönetim kurulumuza iletmeleridir. Odamıza ve bölgemize sağladığınız katma değer için sizlere teşekkür ediyoruz. Son 2 yılda hep birlikte ve özellikle sizlerle beraber çok güzel işler başardık. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın ülke çapında başarıları konuşuluyorsa bunlar sizlerin sayesinde olmuştur. Odamız ve üyelerimizin ortak sorunlarını masaya yatırıp, çözüm önerilerinin arandığı bu bileşik meslek komiteleri toplantımız ile birlik ve beraberliğimizi artırmak adına büyük faydalar sağlayacağı düşüncesindeyim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin proje ve desteklerden KOSGEB Tekirdağ Kuzey Müdürlüğü Müdürü Özay Cebeci ise KOSGEB destekleri ve teşvikler hakkında bilgilendirmede bulundu.

