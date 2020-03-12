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İş kadınlarından ortak mesaj: “Kendinize Güvenin”

İHA

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 6. Meslek Komitesi Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle iş kadınlarına nezaket ziyareti programına devam etti.

İş kadınlarından ortak mesaj: “Kendinize Güvenin”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 6. Meslek Komitesi Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle iş kadınlarına nezaket ziyareti programına devam etti.
Çerkezköy TSO 6. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Nazan Çoban, Komite Üyeleri Ramazan Tahir Eke ve Yavuz Dede, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Bilgen’in katıldığı ziyaret programında Denge Catering Firma Sahibi Filiz Denge ve Fourstone Tekstil Firma Yöneticisi Elif Atalay ziyaret edildi. Oda Heyeti, iş kadını Filiz Denge’yi başarılarından dolayı tebrik etti. Burada bir konuşma yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, “Kadınlarımız hayatın her alanında var olmalı. Annemiz, kardeşimiz, çocuğumuz olmalarının yanı sıra iş hayatında yöneticimiz, çalışanımız, rakibimiz de olmalı. Hem bir anne hem de istihdam sağlayan bir iş kadını olduğunuz yani bu iki ayrı alanı da başarıyla yürüttüğünüz için sizinle gurur duyuyoruz” dedi. Oda Heyetine teşekkür eden Filiz Denge, İşletme mezuniyetinin ardından iş hayatına atıldığını ve 20 yıldır çalıştığını söyleyerek "Muhasebe yöneticisi olmak amacıyla çıktığım yolda şuan bir işletme sahibiyim. Fiziksel güç gerektirmediği sürece kadınların yapamayacağı bir iş olduğuna inanmıyorum. Kadınlarımızın bu cesarete sahip olması gerek. İş hayatında aktif rol alarak, bu alanı renklendirmeleri gerek diye düşünüyorum" dedi.

Kadın istihdamına katkıda bulunuyor
Oda Heyeti, Denge Catering’in ardından Fourstone Tekstil’i ziyaret ederek Firma Yöneticisi Elif Atalay ile görüştü. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, “Zor bir sektör olan tekstilde kısa sürede yakaladığınız bu başarı bizleri oldukça gururlandırdı. Çalışanlarınızın yüzde 60’ının kadın personel olması ayrıca takdir edilecek bir konu. Başarılarınızın devamını diliyor, Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyoruz" diye konuştu.
Oda Heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Elif Atalay, “Kadınlara verdiğiniz değeri gösteren bu ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. 2001 yılından bu yana iş hayatındayım. Gümrükçülük, iç denetçilik gibi alanlardan sonra tekstile yöneldim. Burası sıfır sermaye ancak büyük bir özgüvenle kurulmuş bir firma" dedi.
Atalay, kadınlara verdiği mesajında ise, "Kadınlarımız, yapabileceklerine ve başarılı olacaklarına inansınlar. Korkmasınlar, 'sen yapamazsın'lara kulaklarını tıkasınlar. Faydalı işler, insana dokunacak şeyler yapmaları da en büyük önerim" şeklinde öneride bulundu.
Gerçekleştirilen ziyaret, işletmenin gezilmesinin ardından sonra erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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