Muratlı'da 2 kişinin yaralanmasına ilişkin olayda 1 gözaltı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 2 kişinin yaralanması olayına ilişkin evinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri daha önce Muradiye Mahallesi'nde 2 kişinin yaralanması olayına ilişkin soruşturma kapsamında KazımdirikTuran Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Şüpheli T.K’nın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait 2 şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan T.K. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-