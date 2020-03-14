Tekirdağ’da 6 milyon makaron ile 96 kilogram tütün ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 6 milyon 27 bin adet makaron ile 96 kilogram tütün ele geçirildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu soruşturma dosyası kapsamında Çorlu KOM Grup Amirliği görevlilerinin farklı tarihlerde yapmış olduğu çalışmalarda yaklaşık 6 milyon adet makaron, 4 bin 500 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ve 30 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. 3 şüpheli şahsın tespit edilen 3 ikamet, 3 iş yeri, 1 depo olmak üzere toplam 7 adresinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 160 paket dolu makaron ele geçirilerek, hedef şüpheliler ile bu şahıslarla irtibatlı olduğu tespit edilen diğer şahıslar yakalanarak ifadeleri alındı. Şüpheli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

Çorlu ilçesinde gümrük kaçağı sigara, açık kıyılmış tütün ve içi tütünle doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 5 ayrı iş yerinde daha arama işlemi gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 66 Kilogram açık kıyılmış tütün ve 27 bin 420 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şahıslar hakkında 4733 SKM suçundan işlem yapıldı.

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