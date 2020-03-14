Adliyede Korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları

O kişilerde risk daha yüksek!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan Korona virüsün Türkiye’ye de sıçramasının ardından Tekirdağ Adalet Sarayı binasında da dezenfektan çalışmaları yapıldı.

Korona virüsün Türkiye’ye de sıçramasıyla ülke genelinde sıkı önlemler alınıyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Adalet Sarayında da dezenfektan çalışmaları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.