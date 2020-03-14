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57. Alay Malkara’ya ulaştı

İHA

57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları için Çanakkale'ye yürüyen 57. Alay Yürüyüş Komitesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.

57. Alay Malkara’ya ulaştı

57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları için Çanakkale’ye yürüyen 57. Alay Yürüyüş Komitesi Tekirdağ’ın Malkara ilçesine ulaştı.
Çanakkale Savaşları'nda kahramanlık örneği gösteren 57. Alay için Tekirdağ’dan yola çıkan yaklaşık 100 gönüllü, Malkara ilçesine ulaştı. Yürüyüşün çok zor geçmesine rağmen asla pes etmeyeceklerini ifade eden 57. Alay Genel Koordinatörü Hikmet Yılmaz, “Yürüyüşümüzün 10. yılı çok güzel geçiyor. Çok coşkulu ve kalabalık. Tekirdağ’dan çıkışımızın 2. gününde Malkara’ya giriş yaptık. Gerçekten Çanakkale ruhunu kaybetmedikçe bu memlekette güzel şeyler olacaktır. Ayaklarımız patlasa da çatlasa da yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Malkara ilçe merkezinde mola veren 57. Alay kafilesi, Keşan istikametine yürüyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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