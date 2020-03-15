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57'nci Alay korteji, Malkara´ya ulaştı

DHA

57'nci Alay korteji, Malkara´ya ulaştı


Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, akşam saatlerinde Malkara ilçesine ulaştı. Şehirde coşkuyla ve sevgi gösterileriyle karşılanan korteji izlemeye gelen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
Çanakkale Deniz Zaferi´nin 105´nci yıldönümü nedeniyle 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57´nci Alay Şehitliği´ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve Sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden dün sabah yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla MalkaraKeşan karayolu üzerinden yürüyerek akşam saatlerinde ulaştığı Malkara ilçesine alkışlarla karşılandı. 57'nci Alay'ın en önünde atlılar yer aldı. At üstünde yürüyüşe katılarak bu anlamlı yürüyüşe renk getiren 3 genç, halkı selamlayarak yürüyüşüne devam etti.
`ŞANLI YÜRÜYÜŞÜNÜZDE BAŞARILAR DİLİYORUM´
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yürüyüşe katılanlara çiçek ve plaket verdi.
Yurdakul, "Sizin emeklerinizle 57'nci Alay ruhunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda 57'nci Alayımız bugünde Malkara´da. 57 nci Alay'ın Malkara´da olması bizim için onur kaynağı, gurur kaynağı. 57'nci Alay'ın yürüyüşçülerine ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir devrin battığı yer olan Çanakkale'nin Malkaramızın güzergâhında oluşu da gurur verici. Bize tarihimizi tekrar hatırlattıkları için değerlerimize sahip çıktıkları için özellikle millet olarak birlik olmaya en çok ihtiyacımız bu günlerde bizlere bu duyguyu bir kez daha yaşattıkları için tüm yürüyüşçülere teşekkür ediyorum. Sizleri Malkara'da ağırlamak bizler için büyük bir onur. Hepinize şanlı yürüyüşünüzde başarılar diliyorum" dedi.
'57'NCİ ALAY'IN SANCAK ANITINI İSTİYORUZ'
Grubun sözcüsü Hikmet Selim Yılmaz da, amaçlarının, Tekirdağ'ı tarih ile kucaklaştırmak olduğunu belirterek, "Bugün 10'uncu yılımız. 10 yıldır sizlerin bıkmaz bilmeyen enerjisiyle desteğiyle küçücük taneyken koca bir kartopuna dönüştük. Bizim Tekirdağ´dan üç isteğimiz var. Biz Tekirdağ´da bir Çanakkale müzesi istiyoruz. Görselliğiyle objeleriyle bir Çanakkale müzesi istiyoruz. Yarkışla binaları bizim, bugüne kadar kullanıldı. Ama bundan sonra restorasyonu yapılıp geçmiş sürecin tarihsel dokusuna döndürülmesini istiyoruz. Sancak devir teslim törenleri yapıyoruz her yıl. Dünya´da bunun başka bir örneği yok. Onun için Tekirdağ´ın en görkemli em görselli yerine 57'nci Alay'ın sancak anıtını istiyoruz" diye konuştu.
KORTEJİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SELAMLADI
57'nci Alayı kortejini elindeki Türk bayrağını sallayarak karşılayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Nursel Bayraktar, şunları söyledi:
"Şu an duygularıma hakim olamıyorum. Duygulanmamak elde değil. Keşke onlar için elimizden bir şeyler gelse bir şeyler yapsak. Onları hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız da. Türk bayrağımızı çok seviyorum. Türk bayrağının kıymetini bilelim. Her yeri Türk bayrağıyla donattım."DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2020-03-14 22:56:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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