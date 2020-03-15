Sahte para ve altınlarla yakalandılar

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sahte para ve altın ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, İstanbul’dan getirdikleri sahte para ve altınları Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde piyasaya sürmek isteyen D.B., Y.Y., B.G., N.Ö. ve Ö.Y. isimli 5 zanlıyı sahte para ve altınlarla birlikte yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonda Y.Y. ve B.G. gözaltına alınırken, diğer üç kişi serbest bırakıldı. Sahte banknot ve bir miktar sahte altına ise el konuldu.

Zanlılar işlemlerinin ardından savcılığa sevke edildi. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

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