Belediye işveren ile işçi arasında köprü oluyor

Tekirdağ’da Kapaklı Belediyesi, bünyesinde kurduğu Kariyer ve İstihdam Ofisi ile iş arayan vatandaşlara istihdam sağlıyor.

Kapaklı Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi, iş arayan vatandaşlar ile personel arayan işvereni buluşturan toplu iş görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler kapsamında Teras Cafe’de 51 kişi ile mülakat yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; değerlendirme ve mülakatlar sonucu 33 kişiye iş bulunduğu belirtildi.

İlçede işsizliği bitirmek için böyle bir adım attıklarını belirten Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "'Kariyer ve İstihdam Ofisi' iş arayan vatandaşlarımız ve fabrikalar arasında bir köprü oluyor. Birçok sanayi kuruluşu ile irtibat halindeyiz, onların istek ve taleplerine göre vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz ve iş bulmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

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