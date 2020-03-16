'Korona virüsü' tatili eğitime engel olamadı

Korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle ülke genelinde okulların tatil edilmesinin ardından Tekirdağ’da iki öğretmen, internet üzerinden öğrencileri ile görüntülü görüşerek moral ve motivasyon konuşması yaptı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle, 16 Mart itibariyle ülke genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Erken gelen yarıyıl tatilinde bile öğrencilerini eğitmekten vazgeçmeyen Kapaklı İbni Sina İlkokulu öğretmenleri Duygu Özhan ve Havva Hamzalı, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Öğrencileri ile tek tek Zoom Meeting adlı bir uygulamadan kameralı görüşme sağlayan öğretmenler, endişeli öğrenciler ve ailelerine moral ve motivasyon konuşması yaptı. İlkokul çağındaki öğrencileri ile birlikte şarkılar söyleyen, onlara moral verici konuşmalar yapan öğretmenler ayrıca korona virüsünden (Covid19) korunmanın yollarını da anlattı.

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