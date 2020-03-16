Bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı, karşı ateşte öldü



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde şüpheli araç ihbarı üzerine olay yerine giden mahalle bekçilerinin üzerine pompalı tüfekle ateş açan Bayram Sanlı (35), çıkan çatışmada vuruldu. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, sabaha karşı ilçenin Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde şüpheli bir aracın bulunduğu ve içinde de bir kişinin yattığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bekçiler, araç içindeki şüpheliyi uyandırmak için camına vurdu. Otomobilin arka koltuğundan kalkan Bayram Sanlı, araçtan iner inmez yanında taşıdığı pompalı tüfekle 2 bekçinin üzerine ateş açtı. Bekçiler de tabancalarla karşılık verdi. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde hayatını kaybederken, bekçilerin olayda yara almadığı bildirildi.

Olay üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısını incelemesinin ardından Bayram Sanlı'nın cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık talimatıyla olayın araştırılması İlçe Jandarma Komutanlığı'na verildi. Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 2 bekçinin ifadesine başvurdu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2020-03-16 15:00:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.