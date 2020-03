Korona onları da etkiledi: Ağ tadilat mesaisine girdiler

Korona virüsü, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’daki balıkçıları da vurdu. Korona virüsü nedeniyle denize açılmayan balıkçılar ağları tamir etme mesaisine girdi.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüsü (Covid19), sınır komşuları İran, Yunanistan ile Bulgaristan’da ve son olarak da Türkiye’de de görüldü. Günlük hayatı da olumsuz yönde etkileyen virüs, Tekirdağ’daki balıkçıları da etkiledi. Denize açılmayan balıkçılar ağ tamir etme mesaisine girdi.



"Denizde tuttuğun balık satılmazsa tekrar denize geri dökülür"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan kaptan İdris Şeremet, “Herkesi etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Her şey birbirine zincirlemedir. Biz denize çıkarsak balık tutarız. Arabacı nalburunu alır. Garsonun servisine kadar birbirimize bağlı bir ekibiz. Maalesef o dışarıdaki ekip olmayınca halde boşluk var balık almaya gelen kimse yok. Tezgahlarda balık alan yok. Lokantalar çalışmıyor. Ortalıkta kimse olmayınca bizimde denizde olmamızın bir anlamı kalmıyor. Denizde tuttuğun balık satılmazsa tekrar denize geri dökülürse onunda bir anlamı yok. Onun için bu aralar denize çıkmıyoruz. Ara verdik. Hale esnaf gelmiyor. Tezgahçı balık almıyor. Gemileri rıhtıma bağladık” dedi.



"Ağ tadilatı yapıyoruz"

Şeremet, bu nedenle ağ ve tadilat yapmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Kalabalık yerlere girmemek şartıyla. Burada ağ tadilatı yapıyoruz. Yemek saati aşçı yemeği hazırlıyoruz. Gidip yemeğimizi yiyoruz. Ne olacak nasıl olacak onu da tam olarak bilmiyoruz. Şuanda günlerimizi böyle geçiriyoruz. Şu anda bekliyoruz. Belki de açıklamalar yapılacaktır. Sokağa çıkma yasağı çıkacaktır. Bilmiyoruz biz her şeye hazırlıklıyız. Ama tehlike atıldığı zaman ilk işimiz halatları söküp ‘Vira bismillah’ demek. Balığı seven bir milletiz. İnşallah bu hastalık ülkemizde ve tüm dünyada yok olup gider. Biz de o zaman ekmeğimize bakarız” diye konuştu.

