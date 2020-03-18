Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında sakin tören

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18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü Tekirdağ’da da kutlandı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında törene sadece A Protokolü katıldı.

Türkiye geneli korona virüsüne yönelik alınan çeşitli önlem ve tedbirler kapsamında 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü törenine sadece A Protokol davet edildi.

Tarihi Valilik Binası önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tankçı Kur. Alb. Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya katıldı. Törene dünya genelinde etkili olan korona virüsü nedeniyle yetkililerden başka kimsenin katılmadığı gözlendi.

Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü kutlama etkinlikleri son buldu.

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