Çorlu’da dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin ana arterleri başta olmak üzere cadde, sokak ve kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Halkın sağlığı ve huzuru için şehrin muhtelif noktalarında temizlik çalışmalarımıza düzenli olarak devam edeceğiz diyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yapılan uyarı ve önerilerin dikkate alınarak gerekli tedbirlerin Çorlu Belediyesi tarafından alındığını belirterek, korona virüsü hastalığının dünyadaki seyri göz önüne alındığında tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiği çok açıktır ve zorunluluktur. Hastalığa yol açan virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla Çorlu Belediyesi olarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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