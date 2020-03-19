Belediye başkanı vatandaşa maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Virüsün nereden ve ne zaman geleceği belli olmaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye başkanı vatandaşa maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Virüsün nereden ve ne zaman geleceği belli olmaz”

İHA

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, korona virüs (KOVID19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçede kurulan semt pazarını dolaştı. Alışverişe çıkan vatandaşlar ve pazarcı esnafına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtan Başkan Yüksel, tedbir almak maksadıyla başlattıkları bu çalışmayı Ergene geneline yayarak genişleteceklerini söyledi.

Belediye başkanı vatandaşa maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Virüsün nereden ve ne zaman geleceği belli olmaz”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, korona virüs (KOVID19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçede kurulan semt pazarını dolaştı. Alışverişe çıkan vatandaşlar ve pazarcı esnafına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtan Başkan Yüksel, tedbir almak maksadıyla başlattıkları bu çalışmayı Ergene geneline yayarak genişleteceklerini söyledi.
İlçede kurulan semt pazarında zabıta ekipleri ve belediye görevlileri ile birlikte hem vatandaşlara hem de esnafa koruyucu maske dağıtımı gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, zabıta ekiplerine talimat verdiğini ve ilçedeki pazarlarda hiçbir esnafın maskesiz satış yapmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Başkan Yüksel, “Sağlık her şeyden önemli, çok önemli. Yani bu işin siyasi boyutu yok. O yüzden ben sağlık bakanımıza bize örnek olduğu için teşekkür ediyorum. Bizler de vatandaşlarımıza örnek oluyoruz. Bugün de çalışmamızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımız birbirlerine temas etmesinler. Amaç tedbir amaçlı, takdir Allah’tan biz görevimizi yapalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Pazar alışverişine çıkan binlerce vatandaşımıza tedbir amaçlı olarak maske dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında zabıtaya da talimat verdim. Pazarcı kardeşlerimizden de rica ettim, maskesiz satış yapmak kesinlikle yasak. Yaparlarsa ceza keseceğim” diye konuştu.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ayrıca, “Virüsün nereden ne zaman geleceği belli değil. Bu çalışmalarımızı Ergene’deki esnaf üzerinde de devam ettireceğiz. Evlere dağıtılması için de broşürler hazırladık. Onları da Ergene’deki evlere tek tek ulaştıracağız. Vatandaşımızı bilinçlendirmek zorundayız” şeklinde konuştu.
Başkan Yüksel’in maske dağıttığı vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederken, zabıta ekipleri de pazarcı esnafını tek tek dolaşarak maske dağıttı ve maskesiz satış yapmamaları konusunda esnafı uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesinin karnına vurduğu iddia edilen küçük kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Annesinin karnına vurduğu iddia edilen küçük kız ...
Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor Müşteri sayıları 400’ten 100’ün altına indi
YEREL HABERLER Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya ...
Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler
YEREL HABERLER Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler
TREPAŞ’TA korona virüs önlemleri sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER TREPAŞ’TA korona virüs önlemleri sıkılaştırıldı
PTT'den emeklilere 750 TL promosyon
YEREL HABERLER PTT'den emeklilere 750 TL promosyon
Malkara’da Çanakkale Zaferi kutlandı
YEREL HABERLER Malkara’da Çanakkale Zaferi kutlandı
Malkara’da konteyner ev yandı
YEREL HABERLER Malkara’da konteyner ev yandı
Tekirdağ’da taksi ve minibüsler ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ’da taksi ve minibüsler ilaçlanıyor
Çorlu TSO, tüm etkinliklerini iptal etti
YEREL HABERLER Çorlu TSO, tüm etkinliklerini iptal etti
Çanakkale şehitleri Çorlu’da anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale şehitleri Çorlu’da anıldı
Başkan Yüksel’den 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yüksel’den 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ...
Çorlu’da dezenfeksiyon işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Çorlu’da dezenfeksiyon işlemleri sürüyor
Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında sakin tören
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında sakin tören
Koronaya karşı şehir karış karış ilaçlanıyor Tekirdağ'da korona virüsü çalışmalarına traktörlerde destek veriyor Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: “İnşallah bu illetten kurtulacağımıza inanıyoruz” “2 aylık süreç çok tehlikeli geçecek”
YEREL HABERLER Koronaya karşı şehir karış karış ...
Kozuva: "Dış ticaret hizmetlerimiz devam ediyor"
YEREL HABERLER Kozuva: "Dış ticaret hizmetlerimiz devam ediyor"
Çorlu Belediyesi tesisleri tedbir kapsamında kapatıldı
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi tesisleri tedbir kapsamında ...
Ergene Velimeşespor, erteleme maçında Vanspor ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor, erteleme maçında Vanspor ile ...
Kırsal mahalleler mercek altında
YEREL HABERLER Kırsal mahalleler mercek altında
Korona virüsü tedbirleri artırılıyor
YEREL HABERLER Korona virüsü tedbirleri artırılıyor
Servis aracı yol üzerinde alev alev yandı Olayda kimse yaralanmadı
YEREL HABERLER Servis aracı yol üzerinde alev alev yandı Olayda ...
Korona onları da etkiledi: Ağ tadilat mesaisine girdiler
YEREL HABERLER Korona onları da etkiledi: Ağ tadilat mesaisine ...
Malkara’da sessizlik hakim
YEREL HABERLER Malkara’da sessizlik hakim
TREDAŞ’ta korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı
YEREL HABERLER TREDAŞ’ta korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı
Valilikten Covid-19 açıklaması
YEREL HABERLER Valilikten Covid-19 açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X