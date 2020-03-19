Belediyeye gelen herkesin ateşi ölçülüyor Çorlu Belediyesinden yeni korona virüs önlemi

Çorlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye çalışanlarının ve belediyeye gelen ziyaretçilerin giriş kapısında cihazlarla ateş ölçümü yapılıyor.

Belediye görevlileri tarafından, çalışan personelin ve belediye hizmet binasına gelen vatandaşların temassız ölçüm cihazı ile ateşi ölçülüyor. Ateşi 38 derecenin üstünde olan vatandaşlar hastanelere yönlendiriliyor. Ateş ölçümünün ardından ellerini dezenfekte eden vatandaşlar binaya giriş yapabiliyor. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un, "Risk almıyoruz, önlem alıyoruz" sözleri doğrultusunda her türlü tedbiri alan Çorlu Belediyesi ekipleri, gece gündüz kentte ilaçlama yapmaya devam ediyor.

Huzurevi, mahalle muhtarlıkları ve yoğun olarak kullanılan ana cadde arterlerine kadar pek çok yer korona virüse karşı önlem amaçlı tekrar tekrar dezenfekte ediliyor. Belediye ekipleri çöp konteynerlerini ve çevrelerini, semt pazarlarını, belediye hizmet binalarını, toplu taşıma duraklarını dezenfekte ederek Çorlu halkının sağlığı için çalışıyor.

Alınan önlemlerin gerekliliğinin altını çizen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Tüm dünyada yıkıcı sonuçlara sebep olan ve pek çok ülkeyi olumsuz etkisi altına alan korona virüse karşı topyekun mücadeleye giriştik. Belediye personelimiz büyük bir özveriyle tüm kentimizde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediyemiz görevlerini yerine getirirken vatandaşlarımıza da pek çok görev düşüyor. Bizler büyük bir titizlikle bu olağanüstü durumla mücadele ederken değerli vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz. Mesela belediyemize gelmeden ebelediye sistemi üzerinden vatandaşlarımız pek çok işlemlerini gerçekleştirebilirler. Belediye hizmet binamıza gelen vatandaşlarımız ise personelimiz tarafından cihazlarla ateş ölçümü yapılarak binaya kabul edilecekler. Tüm halkımızın bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşmasını rica ediyoruz” dedi.

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