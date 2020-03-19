Tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da bir kişi, kavga ettiği adamı bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anlaşmazlık yaşayan F.K. ile Ö.B.’nin tartışması kavgaya dönüştü. İki kişi arasında çıkan kavgada F.K., yanında taşıdığı bıçakla Ö.B.’yi yaraladı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, F.K. ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.