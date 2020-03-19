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Halk pazarında, koronavirüs uyarılarına rağmen yoğunluk

DHA

Halk pazarında, koronavirüs uyarılarına rağmen yoğunluk


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sebze ve meyve satılan halk pazarının, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrılarına rağmen kalabalık olduğu görüldü. 
Çorlu'nun en büyük sebze ve meyve pazarı olan Perşembe Pazarı, öğleden sonra kalabalıklaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrılarına rağmen ilçe sakinleri, alışveriş yapmak için pazara geldi. Bazı kişilerin önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı görüldü. 
Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, belediye tarafından pazar yerinin ilaçlandığını ve pazarcı esnafının her türlü önlemi aldığını belirterek, "Bu süreç biz esnaf için de önemli bir süreç . Bu kapsamda bizler de pazarcılar esnafı olarak tedbirimizi aldık. Belediyemiz tarafından ilçemizde kurulan pazar yerlerinde gerekli dezenfektan ilaçlanması yapılmıştır. Biz esnaf olarak ürünleri eldiven takarak veriyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2020-03-19 16:36:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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