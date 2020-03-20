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Süleymanpaşa Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarında vites yükseltti

İHA

Göreve geldiği günden bu yana Süleymanpaşa'nın bozuk yollarının yapımı için adeta seferberlik ilan eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, havaların ısınması ile birlikte yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarında vites yükseltti

Göreve geldiği günden bu yana Süleymanpaşa’nın bozuk yollarının yapımı için adeta seferberlik ilan eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, havaların ısınması ile birlikte yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yol hayattır, yol medeniyettir” sözünün ışığında şehrin birçok yerinde eş zamanlı olarak devam eden çalışmalarda Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince bozuk yollara müdahale edilerek yenileme çalışmalarına başlanıldı.
Yapılan yollardaki kaldırım eksikliğine de çözüm olan Başkan Yüksel ve ekibi, vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için yol çalışmalarının yanı sıra kaldırım çalışmalarını da hızlandırdı.

Çalışmalar mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak yapılıyor
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Yükselen bir Süleymanpaşa” gayesi ile mahalle sakinleri ile de fikir alışverişinde bulunarak şehrin ihtiyaçlarını ve görülen aksaklıklarını gidermeye çalıştığını bir kez daha kanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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