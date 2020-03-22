Ev sahibi ihbar etti, kiracının evinde 1 kilo kokain bulundu



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da kirası ödenmediği için dairesine giden N.Y., evde gördüğü paketten şüphelenip, ihbarda bulundu. Polisin yaptığı aramada evde 1 kilo kokain ele geçirildi, kiracı A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da evini kiraya veren N.Y., kiracısı A.D.'nin aylardır kirasına ödememesi üzerine evde olmadığı sırada daireye girdi. Yatak odasında baza altında 3 paket gören N.Y., durumdan şüphelenip, durumu polise bildirdi. Polis, adli makamlardan aldığı izinle mahalle muhtarı ile birlikte girdikleri evde arama yaptı. Aramalarda yatak odasında kanepenin içine gizlenmiş 3 paket bulundu. Narkotik ekiplerinin yaptığı incelemede paketin içindeki maddenin 1 kilo kokain olduğu belirlendi. Polis, uyuşturucu maddeye el koyarken, evi kiralayan A.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-03-22 15:10:28



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