Tekirdağ’da iş makinesi yandı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hurdacıda park halinde bulunan iş makinesi yandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir hurdacıda park halindeki Muhammet Aytemir’e ait iş makinesinin motoru alev aldı. Yangını fark eden iş yeri sahipleri ilk müdahaleyi yaparak, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında sonrası iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

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