Tekirdağ’da 364 polisle denetim

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 364 polisle dev denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 809 kişi sorgulanırken, kontrol edilen 197 araçtan 2’isine 13 bin 954 TL idari para cezası uygulandı.

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Tekirdağ genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (20202)” gerçekleştirildi.

Uygulamada 72 ekip ve 364 personelin katılımıyla planlı bir şekilde arama, kontrol ve denetimler yapıldı. Denetimlerde 809 şahsın GBT kontrolü yapılarak, çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Denetimler kapsamında araçlarda kontrol edildi. Kontrol edilen 197 araçtan 20’sine 13 bin 954 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Yine bu uygulamalar çerçevesinde toplam 49 işyeri denetlendi.

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