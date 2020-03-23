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Çocuk Akademisi uzaktan eğitime başladı

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle nedeniyle ara verilen eğitime uzaktan eğitim yaklaşımı ile devam ediyor. Öğretmenler, velilerle sosyal medya aracılığıyla iletişime geçerek minik öğrencilere çeşitli aktiviteler ve projeler veriyor, çocukların eğitimini uzaktan takip etmeyi sürdürüyor.

Çocuk Akademisi uzaktan eğitime başladı

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle nedeniyle ara verilen eğitime uzaktan eğitim yaklaşımı ile devam ediyor. Öğretmenler, velilerle sosyal medya aracılığıyla iletişime geçerek minik öğrencilere çeşitli aktiviteler ve projeler veriyor, çocukların eğitimini uzaktan takip etmeyi sürdürüyor.
36 yaş arası 50 çocuğun Montessori (yaparak öğrenmeye dayalı eğitim modeli) yöntemi ile eğitim aldığı Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, korona virüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar sonrası geçtiğimiz hafta eğitim faaliyetlerine ara vermişti. 23 Mart Pazartesi itibariyle uzaktan eğitim sistemi ile yeniden eğitimöğretime başlanmasının ardından, Çocuk Akademisi de öğrencileri ile iletişime geçerek uzaktan eğitim uygulamasını başlattı.
Velilere ilk etapta bir haftalık program gönderen Çocuk Akademisi, öğrencilerin eğitimöğretim faaliyetlerine evlerinde devam etmesini sağlayarak salgın nedeniyle ara verilen eğitim çalışmalarının aksamasının önüne geçiyor.
Minikler evde kek yapacak, ev işlerine yardım edecek
Öğretmenler velilere sosyal medya üzerinden ulaşıyor, minik öğrenciler için çeşitli ödevler ve projeler vererek video ve fotoğraf ile geri dönüşler alarak çocukların gelişimlerini takip ediyor. Ev ve mutfak işlerinde çocuklara küçük sorumluluklar verilmesi, kek, kurabiye yapımı, neşeli kahvaltı tabakları hazırlama, pamukta fasulye yetiştirme gibi aktivitelerle minik öğrenciler eğitimlerini ev ortamında sürdürebiliyor.
Öğrencilere ve velilere psikolojik destek sağlanıyor
Öte yandan, velilerle sürekli iletişim halinde olan Çocuk Akademisi eğitmenleri, salgının çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkilere neden olmaması için de gerekli tedbirleri velilerle paylaşarak çocukların ruh sağlıklarını koruyucu çalışmalar yapıyor. Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi olarak Yeni Tip Korona virüs salgını nedeniyle nedeniyle ara verilen eğitime uzaktan eğitim yaklaşımı ile devam ediyoruz. Öğretmenlerimiz, velilerimizle sosyal medya aracılığıyla iletişime geçerek minik öğrencilere çeşitli aktiviteler ve projeler veriyor, çocukların eğitimini uzaktan takip etmeyi sürdürüyor. Öte yandan, velilerle sürekli iletişim halinde olan Çocuk Akademisi eğitmenlerimiz, salgının çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkilere neden olmaması için de gerekli tedbirleri velilerle paylaşarak çocukların ruh sağlıklarını koruyucu çalışmalar yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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