Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, uçuşlara ara verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcu ve eğitim uçuşlarına geçici süreyle ara verildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanı, uçak seferlerine kapatıldı. Havalimanında faaliyet gösteren 14 uçuş eğitim okulunun faaliyetlerine de geçici süreyle ara verildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda hem yolcu hem de eğitim uçuşlarına geçici bir süre ara verilmiştir. Sadece kargo uçakları gelmektedir" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-03-23 15:32:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.