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Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu

İHA

Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.

Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu

Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.
Korona Virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuş seferlerine geçici süre il ara verildi. Havalimanında bulunan eğitim uçuş okullarının çalışmalarına da ara verildiği öğrenilirken, havalimanına sadece kargo uçaklarının geliş ve gidişlerine izin verildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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