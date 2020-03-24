Eğitim eğlenceli bir hal aldı

Korona virüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim, öğrenciler için keyifli bir hale geldi. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ilkokul 2. sınıf öğrencisi Doruk Balcan’ın neşesi görülmeye değerdi.

Bazı öğrenciler okula gider gibi okul formalarını giyinirken, bazı öğrenciler ise EBA TV’deki dersleri sunan öğretmenleri ile konuşmaya çalıştı. Anneler ise, çocuklarının kendisini okul ortamında hissetmesi adına her türlü fedakârlığı yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Doruk Balcan ise EBA TV’de derslerini pür dikkat dinledi. Teneffüste tuvalet ihtiyacını gideren Doruk Balcan, okuldaki ciddiyetini uzaktan eğitimde de göstererek tüm öğrencilere örnek oldu.

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