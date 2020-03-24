Korona virüs salgını nedeniyle fabrikalarda iş gücü düşürüldü

Korona virüs salgını sonrası Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (ÇOSB) firmaların genel durumuyla ilgili bilgi veren ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, salgın sonrası firmaların birçoğunun iş gücü kapasitesini azalttığını dile getirdi.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi firmalarının global tedarik zinciri kırılmalarına paralel şekilde ham madde temininde güçlükler yaşadığı, yurt dışından gelen siparişlerde azalma vb. bazı sorunlarla karşılaştığı edinilen bilgiler arasındadır. Ayrıca firmalarımızın kamu otoritelerinin Covid19 önlemleri kapsamında yayınladığı muhtelif genelgeler doğrultusunda iş gücü kapasitesini azalttığı da görülmüştür” dedi.



"Üretimde durma söz konusu değildir’’

ÇOSB’nin 266 firmanın üretim yaptığı önemli bir üretim alanı olduğunu kaydeden Sözdinler, “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi firmalarının bazılarının dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs sebebiyle üretime ara verdikleri bilinmesine rağmen, genel anlamıyla, 24 Mart 2020 Salı günü itibarıyla bölgemiz fabrikalarında üretimde bir durma söz konusu değildir. Tüm katılımcı firmalarımızın çalışmalarını aldığımız önlemlerle en iyi şekilde sürdürmelerinin çabası içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyoruz. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu zor günlerin en kısa sürede geçmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.



Elektrikte yüzde 16’lık düşüş var

Sözdinler, ÇOSB’deki elektrik tüketim oranlarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Bölgemiz firmalarının son 6 aylık elektrik tüketimleri incelendiğinde, toplam olarak aylık 130140 milyon kWh elektrik tüketimi yaptığı görülmektedir. ÇOSB’deki firmalarımızın 2020 Mart ayı toplam elektrik tüketimleri incelendiğinde, ilk 3 haftada elektrik tüketimleri dikkate alınarak, üretime ara vermeksizin devam ettikleri görülmektedir. Ancak 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla toplam elektrik tüketiminde; bir hafta önceki yani 16 Mart 2020 Pazartesi günündeki toplam elektrik tüketimine kıyasla, yüzde 16’lık bir düşüş gözlenmiştir.’’

Doğal gaz tüketiminde de düşüş yaşandığını söyleyen Sözdinler, "Bölgemiz firmaları doğal gaz tüketimi olarak, son 6 aylık bazda aylık 1822 milyon Sm 3 toplam tüketim yapmaktadır. 2020 Mart ayının ilk 3 haftasında doğal gaz tüketimleri normal değerlerinde olup, 23 Mart Pazartesi günü toplam doğal gaz tüketimi 16 Mart Pazartesi günündeki toplam doğal gaz tüketimine kıyaslandığında, elektrikteki toplam tüketimdeki düşüşe benzer şekilde, yüzde 21,5 azalmıştır" dedi.



Atık suda yüzde 24,2’lik düşüş var

Eyüp Sözdinler, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Bölgemiz atık su arıtma tesisindeki günlük atık su debisi açısından bakıldığında, bölgemiz firmalarının toplam su debisinde 23 Mart Pazartesi günü ile 16 Mart 2020 Pazartesi günü arasında yüzde 24,2’lik bir azalma söz konusu olmuştur."

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