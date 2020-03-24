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Süleymanpaşa Belediyesinden koronaya karşı ‘E-Belediyecilik’ hizmeti

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında belediyecilik hizmetlerini evden sağlama kolaylığını artırdı.

Süleymanpaşa Belediyesinden koronaya karşı ‘E-Belediyecilik’ hizmeti

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında belediyecilik hizmetlerini evden sağlama kolaylığını artırdı.
Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hem vatandaşların hem belediye çalışanlarının sağlıklarını koruyabilmek için alınan tedbirler doğrultusunda, ödeme ve bilgi hizmetlerimizden faydalanacak vatandaşların iş ve işlemlerini belediye veznelerine ve tahakkuk servislerine gelmeden, online (çevrim içi) olarak yapabilecekleri belirtildi.

Emlak, tabela ve çevre temizlik vergileri onlıne olarak ödenebiliyor
Açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız korona virüsü salgınına karşı mücadelemizde, hem sizlerin hem çalışanlarımızın sağlıklarını korumak adına belediyemiz veznelerinde tahsilâtı gerçekleştirilen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam (Tabela) Vergileri ile ilgili ödemeler ve birçok işlem, Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden de yapılabilmektedir. Vergi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımızın salgın riskinden korunabilmeleri için, belediye veznelerimize gelmek yerine, ödemelerini www.suleymanpasa.bel.tr adresinden diğer çevrim içi kanallardan yapmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, vergi ödemeleri dışında birçok işlemin de resmi internet sitesi üzerinden yapılabildiği bilgisi paylaşıldı. EBelediye butonu altında şikayet bildirim ve takip formlarına, beyan, borç, tahakkuk ve tahsilat bilgileri ile edekont gibi hizmetlere ulaşılabiliyor. Ayrıca sicil arama, arsa rayiç bedelleri, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, meclis ve encümen kararları ile eimza ve evrak takip işlemleri de gerçekleştirilebiliyor.

Onlıne ödemeler nasıl yapılacak
Vergi ödemelerini çevrim içi yapmak isteyen vatandaşlar, www.suleymanpasa.bel.tr adresine girip imleci açılan sayfanın en üstünde bulunan "Online İşlemler" sekmesi üzerine getirdiklerinde, açılan menüden “Hızlı Vergi Ödeme” bağlantısına tıklayarak vergilerini kolayca ödeyebilecekler. Dileyen vatandaşlar https://ebelediye.suleymanpasa.bel.tr/web/guest/47 bağlantısına tıklayarak da ilgili sayfaya yönlenebilecekler. Arama motorlarında "Süleymanpaşa Belediyesi Vergi Ödeme" kelimelerini aratarak da ilgili bağlantıya kolayca ulaşılabiliyor.
Süleymanpaşa Belediyesi internet sitesi dışında anlaşmalı bankalar üzerinden de ödemelerin yapılabildiği ifade edildi.
Anlaşmalı bankalar ve IBAN numaraları şöyle:
“Ziraat Bankası Tekirdağ Şubesi: TR11 0001 0001 0667 9393 0050 18. Vakıfbank Tekirdağ Şubesi: TR33 0001 5001 5800 7302 0817 48. Halkbank Tekirdağ Şubesi: TR65 0001 2009 3040 0007 0000 41. PTT Posta Çeki Hesabı:11208489.”

Çağrı merkezinden de bilgi alınabilecek
Ayrıca detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Çağrı Merkezini arayabilecekleri belirtildi. Çağrı Merkezine bağlandıktan sonra 2306, 2310 ve 2344 numaralı dahili hatlardan herhangi birini tuşlayarak doğrudan Mali Hizmetler Müdürlüğüne erişilebilecek. Açıklamada, korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler süresince vatandaşların "Evde Kal" çağrısına riayet etmeleri, ödemeler için online ödeme yöntemlerini tercih etmeleri istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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