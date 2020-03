(Görüntülü) Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken kapattı

New York Belediye Başkanı: Mücadele uzun sürecek

TEKİRDAĞLI balıkçılar, koronavirüs salgını ve alının tedbirler kapsamında bu yılki sezonu erken kapattı. Balıkçı teknesi kaptanı İdris Şeremet, "Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Para her zaman ön plana gelmemesi lazım. Yaşamak daha güzel" dedi.

Dünyaya etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, Tekirdağlı balıkçılarda tekneklerini limana bağlayarak, sezonu erken bitirme kakarı aldı. Bir araya gelen balıkçılar, koronavirüs nedeniyle, 'paydos' kararı aldıklarını açıkladı. Balıkçılar adına konuşan kaptan İdris Şeremet, 15 Nisan'a kadar sürecek avlanma sezonunu bu yıl koronavirüs nedeniyle erken paydos etme kararı aldıklarını ifade ederek, kendilerini eve kapatacaklarını söyledi. Şeramet, şöyle dedi:

"Paydos etmek zorunda kaldık. Bu dünyaya yayılan koronavirüs belasının yüzünden paydos etmek zorunda kaldık. Normalde sezonumuza hemen hemen bir aydan daha fazla zamanımız var. Maalesef erken kontak kapatmak zorunda kaldık. Dünya için, Türkiye için her şeyden daha önemli olan, evlatlarımız için ailemiz için erken paydos etmek zorunda kaldık. Çünkü gemide 25 kişi gemide bir arada yemek yiyoruz, yan yana oturuyoruz. Yan yana yataklarımız var. Hep aynı yerde nefes alıp veriyoruz. Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Her zaman para kazanmak ön plana gelmemesi lazım. Yaşamak daha güzel. Böyle erken paydos etme kararı aldık."

'EVDE KALIN'

Kaptan Şeramet, herkesin evde kalmasını isteyerek, "Tüm arkadaşlarım adına buradan herkese sesleniyorum. Lütfen evde kalalım. Lütfen yaşlılarımıza sahip çıkalım. Tekirdağ balıkçıları olarak şuan ara verdik. Biz büyük tekneler olarak erken paydos kararı aldık. Diğer küçük teknelerde bağladılar. Denize çıkmıyoruz, çıkmayacağız da bu sene kısmet böyleymiş. İnşallah bu virüs dediğimiz hastalığı atlatırız. Bir dahaki sezona vira bismillah deyip hayırlı bir sezonla güzel haberlerle başlarız inşallah" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ

2020-03-24



