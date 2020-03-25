Süleymanpaşa Belediyesi yol çalışmalarına aksatmadan devam ediyor

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Süleymanpaşa Belediyesi, yeni korona virüsü salgını nedeniyle alınan olağanüstü tedbirlerin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Değirmenaltı Mahallesi Fetih ve Açelya Sokak’ta kilit taş çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak sokakların vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Fetih Sokak’ta 2394, Açelya Sokak’ta ise 1214 metrekarelik kilit taş döşendi. Ayrıca Tekirdağ Ticaret Borsası İlkokulu önünden geçen yolda tek yön uygulamasını belirten yol işaretleri yerleştirildi. Böylece okul önünde trafik güvenliği arttırılarak olası kazaların önüne geçilebilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

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