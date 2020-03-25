(Görüntülü) TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak

DHA

(Görüntülü) TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak


Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
KORONAVİRÜS salgını önlemleri kapsamında, fırınlardan ekmek satışına ambalaj şartı getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, fırınların ekmek ve ekmek çeşitlerini, gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecekleri belirtildi.
Türkiye'de koranavirüs önlemleri kapsamında, ekmekler artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden ilgili kurumlara gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının devam ettiği süre içinde, bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri belirtilen 3 çeşitte satılabilecektir. Hazır ambalajlı olarak, ambalaj malzemesi içerisinde, ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetinin bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler, sadece, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecektir. Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlar da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacaktır."
ÇORLU'DA SATIŞA BAŞLANDI
Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, ambalajlı ekmek satışları için tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Yiğit, "Yeni uygulama koronavirüsü hijyenik bir şekilde atlatmamız için Türkiye genelinde bundan sonra bakkalda satılan ekmekler, bu şekilde kağıt veya poşet ambalajlarla gitmek zorunda. Şu anda alt yapısını buna göre oluşturmaya çalışıyoruz. Genel anlamda fırıncı arkadaşlarımızın işlerinde düşüşler söz konusu ama önemli olan vatan, memleket. İnsan sağlığı önemli iş kaybı önemli değil" dedi
'EKMEĞİN FIRINDA SATILMASI  DAHA İYİ OLUR'
Devletin önerdiği kararları önemsediklerini belirten Yiğit, fırıncıları uyardıklarını belirterek, "Poşetleme süreç devam ederse güzel bir şey. Bana göre, poşete girmektense ekmeğin fırınlarda satılması daha uygun. Şu an ekmeğin poşete girmesi demek ekmek maliyetine 20 kuruş binmesi demek. Ekonominin zor döneminde böyle bir şey yapmaktansa bakkallara ekmek verilmesi kalksaydı bana göre daha iyiydi. Bu sistemin maliyeti olacağı için alt yapı çalışmalarına devam ediyoruz. Bu sistemi fırıncı 10-20 cebinden karşılar ama sonra bunu çoğu fırıncı arkadaşımız karşılayamayacak. Şu anda alt yapı uygun değil, makine alacaklar ortalama 100 bin lira gibi bir maliyeti var. Ama devletimizin almış olduğu bütün kararlara yanındayız. Gece, gündüz bu virüsü nasıl atlatacağımız konusunda onlar bizden bir istese biz iki vermeye hazırız" diye konuştu.
'HAFTADA BİR GÜN TATİL ŞART'
Fırınların daha iyi hizmet etmesi ve temizliklerinin de daha iyi iyi yapılması için bir günlük tatilinin önemli olduğunu ifade eden Haşim Yiğit, "Fırınların daha temiz olması için haftada bir gün tatil etmemiz lazım. Pazar günleri fırınlar güzel bir şekilde temizlenmeli virüsten dolayı daha iyi hijyen olması için bir boşluk olması lazım. İşçilerimizin de bu süreçte bir gün dinlenmeleri lazım. Bu süreç bizi çok yoruyor. Fırıncı arkadaşlarımız Türkiye'de tıpkı sağlıkçılar gibi devamlı çalışıyor. İleride sıkıntılar yaşayabiliriz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ
2020-03-25 13:25:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorlu’da meydanlara korona virüs temizliği
YEREL HABERLER Çorlu’da meydanlara korona virüs temizliği
Sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları unutulmadı
Polisten yaşlılara yardım eli
YEREL HABERLER Polisten yaşlılara yardım eli
Ergene’de fırınlara korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Ergene’de fırınlara korona virüs denetimi
Çorlu Kızılay’dan vefa örneği
YEREL HABERLER Çorlu Kızılay’dan vefa örneği
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
YEREL HABERLER Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ...
Koronaya karşı parayı ütüleyen adam konuştu "İranlı profesörden öğrendim"
YEREL HABERLER Koronaya karşı parayı ütüleyen adam konuştu "İranlı ...
Hava şartlarına aldırmadan korona ile mücadeleye devam
YEREL HABERLER Hava şartlarına aldırmadan korona ile mücadeleye ...
Süleymanpaşa Belediyesi yol çalışmalarına aksatmadan devam ediyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi yol çalışmalarına aksatmadan ...
Yağışlar kaza getirdi
YEREL HABERLER Yağışlar kaza getirdi
Emniyetin 65 yaş üstü mesaisi
YEREL HABERLER Emniyetin 65 yaş üstü mesaisi
Yolcu otobüslerinde korona virüs teftişi
YEREL HABERLER Yolcu otobüslerinde korona virüs teftişi
Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı
(Görüntülü) Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken kapattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken ...
Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken kapattı
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken kapattı
65 yaş üzeri kimsesi olmayan vatandaşlar için “Vefa iletişim Merkezi” kuruldu
YEREL HABERLER 65 yaş üzeri kimsesi olmayan vatandaşlar için “Vefa ...
Süleymanpaşa Belediyesinden koronaya karşı ‘E-Belediyecilik’ hizmeti
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesinden koronaya karşı ...
Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya tedbirleri görüştü
YEREL HABERLER Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya tedbirleri görüştü
TREDAŞ'ta virüse karşı önlemler kapsamında planlı kesintiler iptal edildi
YEREL HABERLER TREDAŞ'ta virüse karşı önlemler kapsamında planlı ...
Tekirdağ’da “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu
Muhtarlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
YEREL HABERLER Muhtarlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Malkara'da zabıta ekibi maske ve eldiven dağıttı
YEREL HABERLER Malkara'da zabıta ekibi maske ve eldiven dağıttı
Marmara’da balıkçılara korona virüs engeli Balıkçılardan büyük fedakarlık Sezona ara verip eve kapanacaklar
YEREL HABERLER Marmara’da balıkçılara korona virüs ...
Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı
YEREL HABERLER Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X