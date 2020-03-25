Evlerden atık yağlar ve elektronikler toplanıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Korona Virüsüne (COVİD19) karşı çalışmalarına aralıksız devam ederken diğer çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Elektronik atıklar ve atık yağlar evlerden toplanıyor.

“Atmazsan Batmaz” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda elektronik atıkları, atık bitkisel yağları, atık pilleri özel ve dezenfekte kıyafetli ekipleri ile evlerden teslim alıyor.

Teslim alınan ömrünü tamamlamış elektronik atıklar geri dönüşüm tesislerine götürülerek doğaya zararsız hale getirilirken özellikle su kaynaklarına ciddi oranda zarar veren atık yağlar ise biyodizele dönüştürülmek üzere geri kazanım tesislerine gönderiliyor.

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